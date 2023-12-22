Serdar Ali Çelikler tuhaf şeyler oluyor diyerek açıkladı. Skandalların perde arkasını ortaya çıkardı

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Serdar Ali Çelikler tuhaf şeyler oluyor diyerek açıkladı. Skandalların perde arkasını ortaya çıkardı
Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler son günlerde yaşanan operasyonlar ve skandallar arasında bir bağ olduğunu söyledi.

Vole yorumcusu Serdar Ali Çelikler, son günlerde yaşanan Tuzlaspor soruşturması, Seçil Erzan Fonu, Halil Umut Meler’e yapılan saldırı ve yasa dışı bahis baronlarına yapılan operasyon arasında bir bağ olduğunu iddia etti.

Ünlü yorumcunun açıklamaları şu şekilde:

Dikkat edin. Devlet, bahis operasyonlarına başladığından beri tuhaf şeyler oluyor. Hakem yumruklanıyor, Durup dururken Fatih Terim’in adı başka şeylere karıştırılıyor. Halil Umut Meler, Emre Belözoğlu’nu işaret ediyor ve Emre anında yalanlıyor… Tuhaf şeyler oluyor.”

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