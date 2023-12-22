Fenerbahçe Galatasaray derbisinin favorisi açıklandı. Penaltı ihtimalini görenler şok oldu

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Fenerbahçe Galatasaray derbisinin favorisi açıklandı. Penaltı ihtimalini görenler şok oldu
Pazar günü oynanacak olan derbi öncesi İddia Risk Yönetim Merkezi maçın oranlarını açıkladı.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray ile mücadele edecek.

24 Aralık Pazar günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmanın favorisi açıkladı.

İddia Risk Yönetim Merkezi tarafından verilen oranlara göre Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.08 oran, Galatasaray'ın derbide oranı 2.73 ve beraberliğe 3.50 oran verildi.

Süper Lig’de geride kalan 16 haftada iki takımda sadece 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 43 puanda duruyor.

İddia Risk Yönetim Merkezi ayrıca penaltı olma ihtimaline 2.42 oran verdi. Penaltı olmaz ise 1.37 olarak açıklandı.

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