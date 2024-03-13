Mert Hakan Yandaş'tan enteresan açıklama

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Mert Hakan Yandaş'tan enteresan açıklama
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Pendikspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareketler nedeniyle eleştirilen Mert Hakan Yandaş açıklama yaptı.

Mert Hakan, şunları söyledi:

"İdmanlarda şut çalışması yapıyoruz. O yüzden ceza sahası dışından çok gol atıyor olabiliyoruz. Pendikspor maçındaki gol sevincim tamamen kendi başıma yaptığım bir sevinçti. Oyunun içinde kalmak istiyorum, kendi kulübemize kadar devam eden bir sevinç oldu.

"Bu sezona aslında iyi başladım ama ondan sonraki süreç çok yıpratıcı oldu, malum Kayseri maçı... Psikolojik olarak çok yıpranmıştım. Ayrılık konuşulmaya başlandı ama ben pes etmek istemedim ve kaldım. Hocam bana 'Cevabını vereceğin gün gelecek' demişti. Şampiyon olursak da bu hikayede ismim geçtiği için çok mutlu olacağım.

Fenerbahçe olarak ülkemizi Nisan ayına taşımak istiyoruz. İlk maçtaki sonuç bizi çok mutlu etti. Sert bir takıma karşı oynadık. 3-0'ı biz de beklemiyorduk ama bu turun bittiğini göstermez. Yarın aynı plana sadık kalarak turu geçmek istiyoruz."

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