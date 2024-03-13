Galatasaray kötü haberi duyurdu

Trendyol Süper Lig’in 29. Haftasında Galatasaray sahasında Rizespor ile karşılaştı.
RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılar rakibini 6-2 mağlup etti.
Karşılaşmanın yankıları hala sürerken Galatasaray’dan tüm futbolseverleri üzen bir açıklama geldi.
Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada devre arasında tribünde rahatsızlanarak hastaneye götürülen Selçuk Tuncer’in vefat ettiğini duyurdu.
İşte Galatasaray’ın açıklaması:
"Taraftarımız Selçuk Tuncer'in vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi, yarın Alanya Gürses Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz"
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