Ali Koç'un başı dertte

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç'un başı dertte
Galatasaraylı Hukukçular Derneği yaptığı ithamlardan dolayı Ali Koç'u savcılığa şikayet edeceğini açıkladı.

Galatasaraylı Hukukçular Derneği Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u yaptığı açıklamalar nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan dava edeceğini duyurdu.

Dernekten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün Fenerbahçe SK Başkanı Ali Koç'un TV şovunu ve camiamıza yönelik mesnetsiz söylemlerini endişe ile takip etmiş bulunmaktayız.

Bunların yılların verdiği Galatasaray kompleksi ile başarısızlığını ve skandal hakem kararlarını unutturmak için yapıldığının farkındayız.

Gündemi değiştirmek, sıradaki maçlar üzerinde baskı kurmak için hiçbir şeyden çekinmeyen, başarıya giden her yolu mubah gören zihniyeti reddediyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü ve camiası her zaman saha içinde kalmış, ahlaki ve etik kurallar çerçevesinde mücadelesini vermiştir. Asılsız iddialar ve yakıştırmalar ile asırlık çınara zarar verebileceklerini düşünenler ancak kendilerini avuttukları ile kalacaktır.

Galatasaray camiasına yönelik söylemlerinde TCK 216 maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işleyen Ali Koç hakkında gerekli suç duyurusunda bulunacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz."

Ali Koç ne demişti?

"Galatasaray'ın Türk futbolu için nasıl büyük bir beka sorunu olduğunu yaşanmış örneklerle hatırlatacağım, onların yaptığı gibi hayali düşmanlarla değil. Galatasaray başkanı ve yöneticilerinin nasıl bir yol çizdiğini sizlere sunmaya çalışacağım. Sadece futbolda değil, kötülükte de Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu, kazanmak için her şeyin mubah olduğunun kültür haline geldiğini biraz sonra paylaşacağım. Sonunda tarihin sayfalarında yer alan kirli ilişkileri ortaya çıkacaktır."

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