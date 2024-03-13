Derbi sonrası hakemlere imzalı Galatasaray formaları yolladılar. Feridun Niğdelioğlu'ndan olay yaratan iddia

Trendyol Süper Lig’in 28. Haftasında Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş Galatasaray derbisinin yankıları devam ediyor.

HAKEM KARARLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Omar Colley’in kırmızı kartı ve verilmeyen penaltıların damga derbi ile ilgili ünlü gazeteci Feridun Niğdelioğlu flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

İMZALI GALATASARAY FORMALARI GÖTÜRDÜLER

Sarı-kırmızılıların, 1-0 kazandığı maçtan sonra hakem odalarına imzalı Galatasaray formaları götürüldüğü iddialarına dair kamera kayıtlarının açıklanmasını isteyen Niğdelioğlu, “Lütfen rica ediyorum. Kamera kayıtlarına Beşiktaş Galatasaray maçının sonrası bakılsın. Galatasaray maçı sonrası hakem odasına bir yetkili hakem odasına Galatasaray Soruyorum: Güvenlik amacıyla her yerde kameralar var. Sayın başkan bunu çıkartırsa zaten TFF de kalmaz hakemi de kalmaz. Halil Umut Meler kabul etmez de… Zannetmiyorum da… Derbiden sonra hakem odasına birileri imzalı Galatasaray formaları götürmüş” dedi.

DERBİYİ HALİL UMUT MELER YÖNETMİŞTİ

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler olurken yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapmış 4. Hakem ise Bahattin Şimşek olmuştu.