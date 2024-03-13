Ümit Karan'dan flaş şike yanıtı: Ali Koç arkamda oturuyordu anlatsın

Damla Baylan
Ümit Karan'dan flaş şike yanıtı: Ali Koç arkamda oturuyordu anlatsın
Ali Koç'un bugün kendisi hakkında yaptığı açıklamaya Ümit Karan'dan cevap gecikmedi.

Yorumcu ve eski futbolcu Ümit Karan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bugün kendisi hakkında yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

"BUNLARI NEDEN AÇIKLAMIYOR"

Eskişehirspor döneminde yaptığı şike açıklamasından bahseden Ali Koç’u topa tutan Ümit Karan, "Bana 2011 şike davası mahkemesinde "Fenerbahçe'den para aldın mı?" diye sordular. Ben de "Fenerbahçe'den neden para alayım? Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemem." dedim. Ben bunu teşvikten suçlandığım mahkemede kendimi savunmak için söyledim, X bir maçtan sonra söylemedim. Ben bunları söylerken Ali Koç da arka sırada oturuyordu. Bunları neden açıklamıyor merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ

"Ümit Karan'ın Eskişehirspor'da forma giyerken, paylaştığı bir anıda söyledi. Galatasaraylı olduğu için gol atmak istemediğini söyledi. Gözlerime inanamadım. Younes Belhanda geçen sezon maçtan önce rakibi olan takımın tribünleriyle üçlü çektirdi. Bunların kalemşörleri vardır, olağanüstü durumları normalleştirmede doçent olmuşlardır. Ümit Karan 'Dürüst' olduğunu söylüyor. Programı sunan 'Ben de sokakta Galatasaraylıyım' diyor."

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