Galatasaray antrenmanında olay hareket. Mertens takım arkadaşına öyle bir hareket yaptı ki

Süper Lig'de lider konumunda bulunan Cimbom'da milli futbolcu Berkan Kutlu'nun doğum günü kutlandı.
Antrenman öncesi yapılan kutlamada yaşanan bir an gündem oldu.
MERTENS'TEN YUNUS AKGÜN'E ŞAKA
Antrenman öncesi Berkan Kutlu'nun doğum günü kutlaması GSTV ekranlarından canlı yayınlanırken, Mertens, takım arkadaşı Yunus Akgün'e flaş bir hareket yaptı.
Berkan Kutlu'ya sarılan Akgün'ün kalçalarına dokunarak el şakası yapan Mertens'in o anları GS TV canlı yayınına yansıdı.
İşte o hareket;
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