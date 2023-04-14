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Merve Boluğur'dan 'üçüncü evlilik' açıklaması

Merve Boluğur önceki gün Kanyon’da katıldığı galada çarpıcı açıklamalar yaptı. Hakkında çıkan “Yeniden evlenecek” başlıklı haberler için bakın neler dedi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 11:28
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Merve Boluğur üçüncü kez nikah masasına mı oturuyor! Paylaşımı kafa karıştırmıştı

Merve Boluğur'dan 'üçüncü evlilik' açıklaması
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Define peşindeki bir grubun başına gelen komik olayları konu alan komedi türündeki 'Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası'nın galası, Kanyon'da gerçekleşti. Yönetmen koltuğunda Şiar Zaim’in oturduğu film ekibinin tam kadro katıldığı geceye ünlü isimler akın etti. Galaya katılanlardan arasında Merve Boluğur da vardı.

35 yaşındaki güzel, geçtiğimiz ay "I said yes" (Evet dedim) paylaşımıyla adından söz ettirmişti. Bu kare, "Merve Boluğur evleniyor mu?" sorusunu akıllara getirmişti. Fotoğraftaki elin kimin olduğu merak konusu olurken, ünlü isim kısa süre sonra paylaşımı kaldırmıştı.

Murat Dalkılıç'la boşandıktan sonra DJ Mert Aydın'la evliliği 53 gün süren oyuncu, magazin basınına yansıyan "evlilik" haberleri hatırlatılınca "Şu anda tamamen işime odaklıyım. Bir yandan influencer’lık yapıyorum, o da güzel gidiyor. İşime endeksli yaşamak istiyorum artık.” dedi. 

Son olarak 'İçimdeki Fırtına' (2017) dizisinde 'Ezgi' karakterine hayat veren Merve Boluğur, film ve dizi teklifleri aldığını, şimdilerde senaryo okuduğunu belirterek "Gelen çok teklif var, değerlendiriyorum. En kısa zamanda yeniden setlere dönmek istiyorum." diye konuştu.

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