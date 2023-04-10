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Danla Bilic'in konuğu Murat Dalkılıç'ın aldatma sözleri olay oldu. 'Merve Boluğur boşuna delirmemiş' yorumları yapıldı

Fenomen Danla Bilic yeni formatı ile videolar paylaşmaya devam ediyor. Bilic'in bu haftaki konuğu Murat Dalkılıç oldu. Ünlü şarkıcının aldatma konusundaki yorumu sosyal medyanın diline düştü.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 18:17
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Danla Bilic'in konuğu Murat Dalkılıç'ın aldatma sözleri olay oldu.

Danla Bilic'in konuğu Murat Dalkılıç'ın aldatma sözleri olay oldu. 'Merve Boluğur boşuna delirmemiş' yorumları yapıldı
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Sosyal medyada paylaştığı makyaj videolarıyla ün kazanan YouTuber Danla Bilic kanalında çektiği yeni formatlı videoları ile çok konuşuluyor. Bilic, ünlü isimleri ağırlıyor ve birlikte yemek yaparken magazin gündemini değerlendiriyorlar.

Danla Bilic'in bu haftaki konuğu şarkıcı Murat Dalkılıç oldu. Ünlü fenomen Dalkılıç'a 'Neden aldatıyorsunuz bizi?' diye soru sordu.

Dalkılıç bu soru üzerine; 'Ben aldatmayı yalan söylemek olarak düşünüyorum. Dürüst olan insanlar bence aldatmış sayılmıyor. Çünkü yalan söylemiyor. Aldatmak değil yani. Aldatılmış bişi yok. Baya söylüyor yani' diye yanıt verdi.

Ünlü şarkıcının bu sözleri sosyal medyada çok eleştirildi. Dalkılıç'a ''Merve Boluğur boşuna delirmemiş', 'Murat Dalkılıç ve türevlerinden koşarak uzaklaşın', 'Aldatmak övünülecek, normalleştirilecek bir şey değil', 'Aldatmayı da artık modernlik olarak göstermeyin ya' gibi yorumlar yapıldı.

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