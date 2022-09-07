Merve Dizdar'ın bu rolünü kimse hatırlamıyor! Kavak Yelleri'nde oynadığı karakteri görenler inanamıyor

Geçmiş dönemlerde oldukça popüler olan ve herkesin şu anda bile özlemle andığı Kavak Yelleri, Merve Dizdar’ın karşımıza ilk çıktığı dizi. Yetenekli oyuncu, Kavak Yelleri gibi bir dizide oyunculuğa başladıktan sonra oldukça başarılı rollerde oynamış ve herkesin tanıdığı bir oyuncu olmayı başarmış. İşte, Merve Dizdar’ın o harika yolculuğu…

HİÇ KİMSENİN UNUTAMADIĞI GENÇLİK DİZİSİ: KAVAK YELLERİ

2006 yılında ekranlarımıza gelen Kavak Yelleri, kadrosunda oldukça başarılı oyuncular bulunduruyordu. Pelin Karahan, Aslı Enver, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci, Ceren Moray ve Sarp Apak gibi oyuncuların bulunduğu dizi; Türkiye’de oldukça tanınan ve sevilen oyunculara yer verdi. Kimi oyuncular ise o zamanlar kariyerine yeni başlamış. Dizinin tüm sezonlarında pek çok oyuncu, kadroya girip çıkmış ve bu oyuncular, daha sonraki kariyerlerinde oldukça ünlenmiş. İşte, onlardan birisi de Merve Dizdar... Merve Dizdar, diziye dördüncü sezonda konuk oyuncu olarak katılmış ve dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Efe'nin eşi Saliha’yı canlandırmış.

SONRASINDA ROL ALDIĞI PROJELERLE BASAMAKLARI ÇIKTI

Merve Dizdar, genellikle herkesin merakla izlediği ve takip ettiği diziler ve filmlerde oynamış bir oyuncu. İlk başlarda konuk oyuncu olarak dizilerde yer alırken daha sonra başrollerde de oynamaya başlamış. Televizyon dizilerinde Kavak Yelleri'nden daha sonra İnsanlar Alemi, Doksanlar, Beş Kardeş, Kırgın Çiçekler, Kertenkele, Vatanım Sensin, Mucize Doktor ve aslında onu en çok tanımaya başladığımız ekranların başından ayrılamadığımız Masumlar Apartmanı’nda başrollerden birisini oynadı. Bu rol sayesinde aynı karakterle Kırmızı Oda dizisinde de boy göstermiş. Dizi sektöründe oldukça başarılı içeriklerde rol alan Merve Dizdar, Son olarak Cem Yılmaz’ın Netflix için çektiği Erşan Kuneri dizisiyle karşımıza çıktı. Buradaki oyunculuğuyla da seyircinin ve hayranlarının beğenisini topladı.