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Geçen yıl eşinden boşanmıştı. Merve Dizdar'dan özel hayat itirafı

Ekrana veda eden ‘Masumlar Apartmanı’ dizisindeki ‘Gülben’ rolüyle çıkış yakalayan Merve Dizdar geçtiğimiz gün Bebek’te görüntülendi. Geçen yıl eşinden boşanan Dizdar özel hayat itirafıyla şaşırttı. 

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 16:00
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Merve Dizdar'dan özel hayat itirafı! Geçen yıl eşinden boşanmıştı!

Geçen yıl eşinden boşanmıştı. Merve Dizdar'dan özel hayat itirafı
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Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 3 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl noktalamıştı. 

Sevilen oyuncu Merve Dizdar, özel hayatı ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

"PEK İYİ GİTMİYOR"

Özel hayatı hakkında konuşan Merve Dizdar, "Özel hayatım boşandığımdan beri pek iyi gitmiyor. Gitmiyor derken, çok iş yaptım. Zaman bulamıyorum, vallahi. Eskiden böyle derlerdi gülerdik; gerçekten öyle zaman yok. Tercihim bu. Şu an iyi çünkü çok sorumluluk oluyor, gerek yok. Zaten işimiz gücümüz var" ifadelerini kullandı.

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