5 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Merve Dizdar'dan itiraf: Depresyona sürüklendim

Yayınlandığı dönem ilgiyle takip edilen 'Masumlar Apartmanı' dizisinde Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar'dan eski rolüyle ilgili çarpıcı bir itiraf geldi. O dönem haftada beş gün sete giden oyuncu, “Her günü travma, her gün ağlıyordum, perdeleri bile açmıyordum" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 10:14
Takip Et

Merve Dizdar: Gülben karakteri beni depresyona sürükledi

Merve Dizdar'dan itiraf: Depresyona sürüklendim
+
Aa
-

TV'de geçen iki sezona damga vuran ve final yapan “Masumlar Apartmanı” dizisinde ‘Gülben’ karakterine hayat veren Merve Dizdar, o rol yüzünden depresif bir ruh haline girdiğini itiraf etti.

 

GQ dergisine verdiği röportajda Merve Dizdar; “Beş gün set vardı, her günü travma, her gün ağlıyordum. Ben her sabah perdelerimi açarak güne başlarım normalde. Çekimler sürerken fark ettim ki, perdeleri açmıyorum, karanlıkta oturuyorum. O derece etkiliyor beni rol. Kendimi ne kadar korusam da bir depresyona sürüklüyor. Buna rağmen Masumlar başıma gelmiş en güzel şeylerden biri" diye konuştu. 

"BENCE EMPATİ OYUNCUNUN EN ÖNEMLİ SİLAHI"

Merve Dizdar sözlerine şöyle devam etti: 

Bence empati bir oyuncunun en önemli silahı. Bu bende fazla var ve zor bir şey. İnsanı daha iyi anlamayı sağlıyor ki, bizim işimiz de insanı anlamak. İşim bittikten sonra oynadığım karakteri bırakamadığım için belki de Gülben bu kadar farklı ve üzerine hâlâ konuşabildiğimiz bir karakter olmuştur.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
2
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
3
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
4
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
5
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
6
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Meteoroloji il il uyardı! Hem sis hem yağmur hem de kar geliyor
7
﻿Meteoroloji il il uyardı! Hem sis hem yağmur hem de kar geliyor
﻿Meteoroloji il il uyardı! Hem sis hem yağmur hem de kar geliyor
﻿Bolu Dağı'nda sis: Göz gözü görmüyor
﻿Bolu Dağı'nda sis: Göz gözü görmüyor
﻿Bolu Dağı'nda sis: Göz gözü görmüyor
﻿Rekabet Kurulu 3 şirketin devralınmasına onay verdi
﻿Rekabet Kurulu 3 şirketin devralınmasına onay verdi
﻿Rekabet Kurulu 3 şirketin devralınmasına onay verdi
﻿Muz yüklü kamyonun kliması patladı ortalık savaş alanına döndü
﻿Muz yüklü kamyonun kliması patladı ortalık savaş alanına döndü
﻿Muz yüklü kamyonun kliması patladı ortalık savaş alanına döndü
﻿Köpek saldırısına uğrayan bebeğin kolu ve bacağı kesildi
﻿Köpek saldırısına uğrayan bebeğin kolu ve bacağı kesildi
﻿Köpek saldırısına uğrayan bebeğin kolu ve bacağı kesildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.