Merve Dizdar'dan itiraf: Depresyona sürüklendim

TV'de geçen iki sezona damga vuran ve final yapan “Masumlar Apartmanı” dizisinde ‘Gülben’ karakterine hayat veren Merve Dizdar, o rol yüzünden depresif bir ruh haline girdiğini itiraf etti.

GQ dergisine verdiği röportajda Merve Dizdar; “Beş gün set vardı, her günü travma, her gün ağlıyordum. Ben her sabah perdelerimi açarak güne başlarım normalde. Çekimler sürerken fark ettim ki, perdeleri açmıyorum, karanlıkta oturuyorum. O derece etkiliyor beni rol. Kendimi ne kadar korusam da bir depresyona sürüklüyor. Buna rağmen Masumlar başıma gelmiş en güzel şeylerden biri" diye konuştu.

"BENCE EMPATİ OYUNCUNUN EN ÖNEMLİ SİLAHI"

Merve Dizdar sözlerine şöyle devam etti:

Bence empati bir oyuncunun en önemli silahı. Bu bende fazla var ve zor bir şey. İnsanı daha iyi anlamayı sağlıyor ki, bizim işimiz de insanı anlamak. İşim bittikten sonra oynadığım karakteri bırakamadığım için belki de Gülben bu kadar farklı ve üzerine hâlâ konuşabildiğimiz bir karakter olmuştur.