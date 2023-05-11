Merve Taşkın iç çamaşırlı pozlarını paylaşıp ''Oy kullanın''dedi. Yargılandığı teşhircilik davasından beraat etmişti

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın, sosyal medyada teşhircilik yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etmişti. İç çamaşırlı hallerini paylaşan fenomen Merve Taşkın oy paylaşımıyla dikkat çekti.

1/18
Merve Taşkın iç çamaşırlı pozlarını paylaşıp ''Oy kullanın''dedi. Yargılandığı teşhircilik davasından beraat etmişti 1

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın bekaret açıklamasıyla adından söz ettirmişti. Fenomen geçtiğimiz günlerde de yargılandığı teşhircilik davasında beraat etmişti.

2/18
Merve Taşkın iç çamaşırlı pozlarını paylaşıp ''Oy kullanın''dedi. Yargılandığı teşhircilik davasından beraat etmişti 2

"Artık bakire değilim, merakımdan yaptım" açıklamasıyla ve Emre Mor ifşasıyla adından söz ettiren fenomen iç çamaşırlı hallerini ve tangalı pozlarını paylaşarak yine dikkat çekti.

3/18
Merve Taşkın iç çamaşırlı pozlarını paylaşıp ''Oy kullanın''dedi. Yargılandığı teşhircilik davasından beraat etmişti 3

Merve Taşkın "Eğer benim gibi özgürce “normal” fotoğraflar paylaştığınızda mahkemelerde yargılanmak istemiyorsanız 14 Mayıs günü doğru kişiye oy veriniz lütfen" dedi.

4/18
Merve Taşkın iç çamaşırlı pozlarını paylaşıp ''Oy kullanın''dedi. Yargılandığı teşhircilik davasından beraat etmişti 4

Taşkın'ın bu yorumuyla erotik paylaşımların yapıldığı siteye link vermesi de dalga konusu oldu.

5/18
Merve Taşkın iç çamaşırlı pozlarını paylaşıp ''Oy kullanın''dedi. Yargılandığı teşhircilik davasından beraat etmişti 5
6/18
Merve Taşkın iç çamaşırlı pozlarını paylaşıp ''Oy kullanın''dedi. Yargılandığı teşhircilik davasından beraat etmişti 6
7/18
Merve Taşkın iç çamaşırlı pozlarını paylaşıp ''Oy kullanın''dedi. Yargılandığı teşhircilik davasından beraat etmişti 7
8/18
Merve Taşkın iç çamaşırlı pozlarını paylaşıp ''Oy kullanın''dedi. Yargılandığı teşhircilik davasından beraat etmişti 8
9/18
Merve Taşkın iç çamaşırlı pozlarını paylaşıp ''Oy kullanın''dedi. Yargılandığı teşhircilik davasından beraat etmişti 9
10/18
Merve Taşkın iç çamaşırlı pozlarını paylaşıp ''Oy kullanın''dedi. Yargılandığı teşhircilik davasından beraat etmişti 10
11/18
Merve Taşkın iç çamaşırlı pozlarını paylaşıp ''Oy kullanın''dedi. Yargılandığı teşhircilik davasından beraat etmişti 11
12/18
Merve Taşkın iç çamaşırlı pozlarını paylaşıp ''Oy kullanın''dedi. Yargılandığı teşhircilik davasından beraat etmişti 12
13/18
Merve Taşkın iç çamaşırlı pozlarını paylaşıp ''Oy kullanın''dedi. Yargılandığı teşhircilik davasından beraat etmişti 13
14/18
Merve Taşkın iç çamaşırlı pozlarını paylaşıp ''Oy kullanın''dedi. Yargılandığı teşhircilik davasından beraat etmişti 14
15/18
Merve Taşkın iç çamaşırlı pozlarını paylaşıp ''Oy kullanın''dedi. Yargılandığı teşhircilik davasından beraat etmişti 15
16/18
Merve Taşkın iç çamaşırlı pozlarını paylaşıp ''Oy kullanın''dedi. Yargılandığı teşhircilik davasından beraat etmişti 16
17/18
Merve Taşkın iç çamaşırlı pozlarını paylaşıp ''Oy kullanın''dedi. Yargılandığı teşhircilik davasından beraat etmişti 17
18/18
Merve Taşkın iç çamaşırlı pozlarını paylaşıp ''Oy kullanın''dedi. Yargılandığı teşhircilik davasından beraat etmişti 18
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Şevval Şahin’in dekoltesine bakan bir daha baktı. Rezillik diyen de var dünya standartında diyen de
Şevval Şahin’in dekoltesine bakan bir daha baktı. Rezillik diyen de var dünya standartında diyen de
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor
Şarkıcı Reynmen ve sevgilisi dolu dizgin aşk yaşıyor
Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel'i anlattı. Bilinmeyen özelliğini ilk kez açıkladı
Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel'i anlattı. Bilinmeyen özelliğini ilk kez açıkladı
Yetişkin film yıldızı çekimlerin perde arkasını anlattı
Yetişkin film yıldızı çekimlerin perde arkasını anlattı
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı
Ronaldo'nun sevgilisi verdiği pozlarla Arabistan'ı karıştırdı
Yarı çıplak pozuyla nefesleri kesti. Takipçileri ‘yok artık’ dedi
Yarı çıplak pozuyla nefesleri kesti. Takipçileri ‘yok artık’ dedi