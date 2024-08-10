Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Genelgesi Resmi Gazete'de

Millî Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik eğitimin ilerlemesi için kritik öneme sahip yeni politika ve stratejileri içeren bir belgeyi kamuoyu ile paylaştı. Resmi Gazete'de duyurulan bu belge, ekonomik büyüme ve toplumsal refahın artırılmasında mesleki eğitimin oynadığı hayati role dikkat çekti.

Belgede, mesleki eğitimin, iş gücü piyasasına adım atacak bireyler için gerekli becerileri, bilgiyi ve yetkinlikleri sağlama konusunda merkezi bir rol üstlendiği vurgulandı. Ayrıca, teknolojik ilerlemelerin getirdiği yeni beceri ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumun refahını yükseltmek için mesleki eğitimin önemi altı çizildi. Bakanlık, bu belgenin tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından dikkate alınarak, üzerlerine düşen görev ve sorumlulukların titizlikle yerine getirilmesini talep ediyor. Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin, Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanacağı bildirildi.