Beyaz Saray açıkladı! Kritik görüşmenin tarihi belli oldu

ABD, Mısır ve Katar'ın yaptığı ortak deklarasyonun ardından, ilgili tarafların müzakereler için bir araya gelme konusunda hızlı bir şekilde anlaşmaya vardıkları bildirildi. Kirby'nin ifadelerine göre, bu toplantının 15 Ağustos Perşembe günü, ya Katar'ın Doha şehrinde ya da Mısır'ın Kahire şehrinde gerçekleşmesi üzerinde uzlaşı sağlandı. İsrail'in müzakerelere bir heyet gönderme kararı aldığını ve Hamas'ın da heyetini göndereceğinin Katar tarafından garanti altına alındığını belirtti. Kirby, bu görüşmelerin olumlu sonuçlar doğurmasını umduğunu ve perşembe günü yapılacak toplantının herhangi bir engelle karşılaşmamasını temenni ettiğini dile getirdi.

Ayrıca, ABD'nin de söz konusu toplantıda yer alacağını ve tarafların bir an önce ateşkes anlaşmasına varmalarının önemini vurguladı. Daha önce, ABD, Mısır ve Katar, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere başlama çağrısında bulunmuştu.