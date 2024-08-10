İnternet bankacılığı dolandırıcılığı ile 6 milyon 600 bin TL'lik vurgun

Kaynak: DHA
İnternet bankacılığı dolandırıcılığı ile 6 milyon 600 bin TL'lik vurgun

Yalova'da meydana gelen bir dolandırıcılık olayında, A.K. isimli vatandaşın banka hesabından 6 milyon 600 bin TL para transferi yapıldığı tespit edilmesi üzerine tutuklandı.

Toplamda 6 milyon 600 bin Türk Lirası'nın izinsiz bir şekilde başka hesaplara aktarıldığı belirlenen olay sonrası, Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler derhal soruşturma başlattı. A.K.'nın ihbarı üzerine hızla harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Armağan Şahin Işıktutan, A.A. ve M.A.'yı kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından 'nitelikli dolandırıcılık' ve '5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na aykırı hareket' suçlarından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Armağan Şahin Işıktutan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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