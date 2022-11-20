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Dünyanın konuştuğu Ronaldo ve Messi fotoğrafındaki gizli mesaj ortaya çıktı

Tüm dünyada bomba etkisi yaratan Ronaldo ve Messi’yi satranç oynarken gösteren fotoğrafındaki satranç pozisyonunun Messi ve Ronaldo’su Carlsen ve Hikaru Nakamura'nın 2017'de berabere kaldığı karşılaşmadan alındığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 14:22
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Cristiano Ronaldo ve Messi’nin satranç oynarken çekilen fotoğraflarındaki gizli mesaj ortaya çıktı

Dünyanın konuştuğu Ronaldo ve Messi fotoğrafındaki gizli mesaj ortaya çıktı
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Tüm dünyada bomba etkisi yaratan Ronaldo ve Messi’yi satranç oynarken gösteren fotoğrafındaki satranç pozisyonunun Messi ve Ronaldo’su Carlsen ve Hikaru Nakamura'nın 2017'de berabere kaldığı karşılaşmadan alındığı ortaya çıktı.

Yıllarca La Liga'da kıyasıya bir mücadele veren dünyaca ünlü yıldızlar Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, bir marka için beraber objektif karşısında geçtiler.

Messi ve Ronaldo, çekildikleri fotoğrafı aynı anda sosyal medya hesaplarından paylaştı. İlk kez sosyal medya hesaplarından beraber çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan ikilinin paylaşımları çok sayıda etkileşim alırken, fotoğraftaki gizli mesaj da ortaya çıktı.

BERABERE KALDIKLARI MAÇ
Fotoğraftaki satranç pozisyonu, satrancın Ronaldo ve Messi'si olan Carlsen ve Hikaru Nakamura'nın 2017'de berabere kaldığı karşılaşmadan alındığı ve iki rakip arasında kazananın olmadığı temsili nedeniyle seçildiği öğrenildi.

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