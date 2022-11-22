Messi'li Arjantin Suudi Arabistan'ı yenemedi. Sürpriz sonuç

Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin, Suudi Arabistan ile karşılaştı. Suudi Arabistan mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Arjantin'in golünü 10.dakikada penaltıdan Lionel Messi atarken, Suudi Arabistan'ın gollerini 48'de Salih eş-Şehri ve 53'te Salim ed-Devseri kaydetti.
Bu sonuçla Suudi Arabistan gruba 3 puanla başlarken, Arjantin kayıpla başladı.
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