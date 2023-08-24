Messi Icardi'nin kariyeriyle nasıl oynadı? Wanda Nara olayı kumpasın neresinde

Eren Bozdaş / Yeniçağ

Mario Icardi şu sıralarda sadece Galatasaraylıların değil, dünyanın da dilinde.

Atıyor, attırıyor. Gol için doğmuş sanki. Galatasaray'ı taşırken herkesi kendisine hayran bırakıyor.

Icardi, sarı kırmızılı takımda Molde'ye attığı golle kulüp kariyerinde 200. golüne de ulaştı.

Sadece Galatasaray'da yapmadı bunu Messi. Oynadığı her takımda patlama yaptı.

İtalya'da Sampdoria ve Inter, Fransa'da da Paris Saint Germain gibi üst düzey takımlarda forma giydi.

Ve attığı son golle birlikte kulüp kariyerinde 375 resmi maçta 200. gole ulaştı.

Peki tüm bu başarılarına rağmen Messi neden Arjantin Milli Takımı'nda sadece 8 kez forma giyebildi?

Son dünya kupasında neden kadroya çağrılmadı.

İddiaya göre Icardi'nin önünü Messi kesiyor.

Icardi Inter'de oynarken şimdiki eşi Wanda Nara yine Arjantinli futbolcu olan takım arkadaşı Maxi Lopez'le evliydi ve çiftin 3 de çocukları vardı.

İşte bu sırada Wanda Nara ile ilişkiye girdi. Takım arkadaşının 3 çocuklu eşiyle yasak aşk yaşadı. Bu kısa sürede duyuldu tabi. Lopes Wanda Nara'dan boşandı. Icardi evlendi Nara'yla.

Ama Maxi Lopes'in yakın arkadaşı olan Messi'nin bu olayın etkisinde kaldığı ve olayın ardından ilk milli takım kampına çağrılan Icardi'yi görünce "Bu pisliği kim çağırdı buraya" dediği ileri sürüldü.

Messi'nin Icardi'yi milli takımda görmek istemediği, bu nedenle de Arjantin Milli Takımı'nın başına gelen hocaların hiçbirinin Messi'yi kaybetmemek için Icardi'yi çağırmadığı iddia edildi.

Icardi bir dünya yıldızı. Gol üstüne gol atıyor yıllardır. Ama hasret milli takımına. Üstelik yasak aşkıyla sonra evlenmesine rağmen Arjantin Milli Takımı'na bir daha da giremedi.