Fenerbahçe'ye 20 milyon euroluk transfer teklifi. Gönderilmesi hiç hesapta yoktu

Fenerbahçe’nin Parma’dan transfer ettiği Jayden Oosterwolde, sergilediği performansla Avrupa’nın devlerinin ilgisini çekti.

22 yaşındaki Hollanda asıllı oyuncu için Everton, Inter ve Napoli’nin 20 milyon euro civarında teklif sunduğu iddia ediliyor.

Fenerbahçe yönetiminin ise Oosterwolde’yi sezon sonuna kadar bırakmak istemediği ifade edildi.

Öte yandan Oosterwolde’nin menajeri yaptığı bir açıklamada, “Napoli ile bir pazarlık var mı? Hayır, şu anda Napoli ile bir görüşme yok. Napoli'nin Jayden'le ilgilenip ilgilenmediğini bilemem ama kulüp ararsa; benim için, Oosterwolde için ve bence gelecekte Fenerbahçe için de onu satmak ilginç bir transfer olur” ifadelerini kullanmıştı.

Jayden Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe ile 30 resmi maçta forma giydi. Oosterwolde, bu maçların 13’ünde sol bek, 17’sinde ise stoper olarak oynadı.