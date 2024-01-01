Messi'nin forması emekli oluyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Bahar Yıldırım
Messi'nin forması emekli oluyor
Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia Messi'yi onore etmek üzere 10 numaranın emekli edileceğini açıkladı.

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, 2022 Dünya Kupası şampiyonluğunun kazanılmasında büyük pay sahibi olan Lionel Messi’nin formasının emekli edileceğini duyurdu.

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Claudip Tapia konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Messi milli takımdan emekli olduğunda 10 numarayı bir daha kimsenin giymesine izin vermeyeceğiz. 10 numara, onun onuruna ömür boyu emekliye ayrılacak." İfadelerini kullandı.

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180 mücadelede Arjantin Milli Takım formasını giyen Lionel Messi bu maçlarda 106 gol 56 asistlik katkı sağladı

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