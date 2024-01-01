Firmino Arabistan'dan kaçıyor. Süper Lig devine transfer oluyor

İngiltere merkezli talkSport’ta yer alan habere göre, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

ARABİSTAN'I TERK EDİYOR

Sezon başında Liverpool’dan Al-Ahli’ye transfer olan Roberto Firmino Suudi Arabistan’dan ayrılmaya karar verdi.

FENERBAHÇE TAKİPTE

Ara transfer döneminde Batshuayi’nin takımdan ayrılmasını bekleyen sarı-lacivertlilerin ise yaşanan bu gelişme sonrası Firmino’ya teklif götürmeye hazırlandığı ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Al-Ahli’de 19 maçta forma giyen Firmino 3 gol 2 asist kaydetti.