Trabzonspor'dan taraftarı sevindirecek haber. Resmen açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Barış Atakan
Trabzonspor'dan taraftarı sevindirecek haber. Resmen açıklandı
Trabzonspor 2024 yılında üyelik ve aidat ücretlerine zam yapılmayacağını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor 2024 yılında, üyelik giriş ücretleri ve aidatlara zam yapılmayacağını duyurdu

Bordo-mavililerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün geçici 6. maddesi gereği, 2024 yılı için üyelik giriş ücreti ve yıllık aidat bedellerinin bir önceki yıla göre herhangi bir artış yapmadan sabit kalmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. Kulüp tüzüğümüzün 16/c maddesi uyarınca; 2024 yılı için üyelik giriş ücreti 6679. -TL, yıllık aidat bedeli ise 495.-TL olarak belirlenmiştir.” ifadelerine yer verildi.

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