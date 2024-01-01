Trabzonspor'dan taraftarı sevindirecek haber. Resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor 2024 yılında, üyelik giriş ücretleri ve aidatlara zam yapılmayacağını duyurdu

Bordo-mavililerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün geçici 6. maddesi gereği, 2024 yılı için üyelik giriş ücreti ve yıllık aidat bedellerinin bir önceki yıla göre herhangi bir artış yapmadan sabit kalmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. Kulüp tüzüğümüzün 16/c maddesi uyarınca; 2024 yılı için üyelik giriş ücreti 6679. -TL, yıllık aidat bedeli ise 495.-TL olarak belirlenmiştir.” ifadelerine yer verildi.