Meteoroloji 4 ili saat verip ‘dikkatli olun’ diye uyardı: Sağanak ve fırtına birlikte vuracak

Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak, Doğu Karadeniz'de ise fırtına beklendiği bildirildi.

KAYNAK: AA
Meteoroloji 4 ili saat verip ‘dikkatli olun’ diye uyardı: Sağanak ve fırtına birlikte vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, güneyden gelen kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) ile akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında, gece kuzeyi ile zamanla genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram), Adıyaman çevreleri, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı ile Batman ve Şanlıurfa'nın kuzeyinde ise yer yer şiddetli (metrekareye 76-100 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısında, pazartesi sabah saatlerinde doğusunda etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

DOĞU KARADENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Doğu Karadeniz'de rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğuda, sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

meteoroloji-4-ili-saat-verip-dikkatli-olun-diye-uyardi-saganak-ve-firtina-birlikte-vuracak-yenicag.jpg

meteoroloji-4-ili-saat-verip-dikkatli-olun-diye-uyardi-saganak-ve-firtina-birlikte-vuracak-yenicag1.jpg

meteoroloji-4-ili-saat-verip-dikkatli-olun-diye-uyardi-saganak-ve-firtina-birlikte-vuracak-yenicag2.jpg

meteoroloji-4-ili-saat-verip-dikkatli-olun-diye-uyardi-saganak-ve-firtina-birlikte-vuracak-yenicag3.jpg

meteoroloji-4-ili-saat-verip-dikkatli-olun-diye-uyardi-saganak-ve-firtina-birlikte-vuracak-yenicag4.jpg

meteoroloji-4-ili-saat-verip-dikkatli-olun-diye-uyardi-saganak-ve-firtina-birlikte-vuracak-yenicag5.jpg

meteoroloji-4-ili-saat-verip-dikkatli-olun-diye-uyardi-saganak-ve-firtina-birlikte-vuracak-yenicag6.jpg

meteoroloji-4-ili-saat-verip-dikkatli-olun-diye-uyardi-saganak-ve-firtina-birlikte-vuracak-yenicag7.jpg

meteoroloji-4-ili-saat-verip-dikkatli-olun-diye-uyardi-saganak-ve-firtina-birlikte-vuracak-yenicag8.jpg

Öne Çıkanlar
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Suç oranı en yüksek burçlar. Bu burçlarla ilişki kurmayın Gündem
Suç oranı en yüksek burçlar. Bu burçlarla ilişki kurmayın
Bodrum’da yollar 10 dakikada dereye döndü Yaşam
Bodrum’da yollar 10 dakikada dereye döndü
Zehra Güneş'le Marina Markova buluşacak. Yer yerinden oynayacak. İki güzelin nefes kesen pozları Spor
Zehra Güneş'le Marina Markova buluşacak. Yer yerinden oynayacak. İki güzelin nefes kesen pozları
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti? Gündem
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY 105 Pegasus 38 seferini iptal etti Gündem
THY 105 Pegasus 38 seferini iptal etti
YouTuber taktiği diyip yemeklerini bedavaya getirdiler Video
YouTuber taktiği diyip yemeklerini bedavaya getirdiler