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Birçok il için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Eylül Cumartesi günü yurt genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar nedeniyle birçok ile "sarı kodlu" uyarı verildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 01:26
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Meteoroloji birçok il için 'sarı kodlu' uyarı yaptı

Birçok il için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı
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Yapılan değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırıkkale, Kırşehir, Ağrı, Bitlis, Muş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri, Ankara'nın güney kesimleri ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

YAĞIŞ ALAN YERLERDE SICAKLIK DÜŞECEK

Hava sıcaklığının, yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "sarı kod" ile uyarılan iller şu şekilde:

Ağrı

Artvin

Bitlis

Erzurum

Giresun

Hakkari

Kars

Muş

Rize

Trabzon

Van

Ardahan

Iğdır

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