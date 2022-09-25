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Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 İl için sarı kod yayınlayarak gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 07:42
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Sağanak geliyor

Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Bugün yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli çevreleri, Sakarya'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz Bölgesi (Bolu hariç), Doğu Anadolu (Hakkari hariç), Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in doğu Toroslar mevkii, Adana'nın kuzey çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun’un doğu, Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının; İç Anadolu’nun doğusunda üç ila beş derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) olarak esmesi öngörülüyor.

Öte yandan kuvvetli rüzgar beklenen Ağrı, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van, Ardahan ve Iğdır ile kuvvetli yağış beklenen Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon İçin 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından ise "Yağışların; Doğu Karadeniz, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun’un doğu, Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkat!" uyarısı geldi.

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