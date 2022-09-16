Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten büyük fırtınanın gününü açıkladı. Amniiiiiin gücü ölçülemiyor, ölçek yetmiyor

Kuvvetli yağışlar yeniden geliyor. Hava sıcaklıkları düşüyor. Tarih belli oldu. İstanbul'da sıcaklıkların 14 derece birden düşeceği belirtiliyor.

Meteoroloji hava durumu değerlendirmesine göre, bugün itibarıyla günlerce sıcak hava dalgası sürecek. Sıcaklıklar 6 dereceye kadar artacak. İstanbul bugün 27, Ankara 29, İzmir 33 derece.

SICAK HAVALARIN ETKİSİ ÇOK UZUN SÜRMEYECEK

Ancak İstanbul'da dahil çok sayıda ilde sıcak havaların etkisi çok uzun sürmeyecek, gök gürültülü sağanak ve fırtına tekrar başlayacak, hava soğuyacak.

Yaptığı hava tahminlerinin doğru çıkmasıyla bilinen Meteoroloji Kahini Kerem Ökten, sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu.

Ökten, "21 Eylül dikkatle takip edilmesi gereken bir gün" diyerek uyarılarda bulundu.

Ökten, "Yağış öyle güçlü ki ölçek yetmiyor. Marmara bölgesinde aşırı yağışlar ve fırtına olabilir." dedi.

Ökten yurdu bekleyen hava durumu ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Pazar öğlen saat 10 - 11 civarı Çatalca ve İstanbul havalimanı civarından bir yağış girişi olacak. Kısa süreli fakat etkili. O sırada lodos esiyor olacağından yağış Avrupa yakasının içlerine ilerlerken zayıflayacak. Yine de yakından takipteyim...

SICAKLIK 14 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

İstanbul'da Pazar sabahı tişörtle evden çıkarken yanınıza mutlaka uzun kollu bir şey almalısınız. Akşam çok serin olacak. Sıcaklık 14 derece birden düşecek. Düşüş öğlen saat 2'de başlayacak...

Pazar öğleden sonra sıcaklıklar dikine çakılacak. Bunun sebebi Karayel. Sıcaklık hızlı bir şekilde 14 derece birden düşecek...

Önümüzdeki hafta 500 hpa yani 5.500 metre üstümüz Kış değerlerine inecek. Güneş aynı Kış güneşi gibi olacak ve hava açık olsa dahi hissedilmeyecek...

Cumartesi günü hava çok sıcak çok. Kilyos ve Agva'ya bile gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Rüzgâr lodos olacağı için dalga da olmaz...

Avrupa'nın çeşitli yerlerinde ve özellikle de İtalya taraflarında çok kuvvetli fırtınalar etkili oluyor. Türkiye de önümüzdeki süreçte riskli. Denizler bu sene çok sıcak. Eylül'ün geri kalanında ve özellikle de Ekim'de en önemli gündemimiz rüzgar olacak...

İZMİR'E SONBAHAR GELİYOR

İzmir'de Pazar akşam saatlerinden itibaren Sonbahar geliyor. Sıcaklıklar 30 derecenin üzerini artık görmeyecek. Geceler üşütecek...

İSTANBUL'A KUVVETLİ LODOS GELİYOR, HAVA HIZLA ÜŞÜTECEK

İstanbul'da Pazar öğlen beklenen Kuvvetli Lodos ile Kuvvetli Karayel'in hâkimiyet savaşını seyretmektesiniz. Lodos ile sıcak gidecek olan hava, bir saat içerisinde yerini Kuvvetli karayele bırakacak ve hava hızla üşütecek...

TRABZON'A PAZAR AKŞAMI ÇOK KUVVETLİ FIRTINA GELİYOR

Dikkat. Trabzon kıyılarında Pazar akşamı saat 10 ile Gece 2 arasında çok kuvvetli bir fırtına bekleniyor. Çekirdek şeklinde ve çok hızlı hareket edeceği için etkisi beklenenden çok daha fazla olacaktır...

"Sonbahar kıyafetlerinizi dolaptan çıkarın. Pazar günü öğle saatlerinden itibaren mutlak sonbahar geliyor.

19-26 EYLÜL ARASI HAVALAR SOĞUYOR

19-26 Eylül arası havalar soğuyor. Üst seviye de çok soğuk olacağından dolayı güneş de fayda etmeyecek.

İzlanda alçak basıncı kendini iyice göstermeye başladı. Sonbaharın en büyük müjdecilerinden biridir. Ayrıca zonal rüzgarları kuvvetlendirerek dolaylı yoldan kutbun soğuk depolamasını sağlar...

İstanbul'da Pazar günü öğlen 2'den itibaren hava 15 derece birden soğuyacak. Öğlen tişörtle dışarı çıkanlar akşam eve hastalanarak dönebilirler. Karayel de sert esecek. Öğleden sonra kısa süreli yağış geçişi de bekleniyor...

Ökten'in paylaşımları şöyle: