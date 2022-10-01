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Meteoroloji bas bas bağırıyor. Yarın öğleden sonra başlayacak bu illeri vurup geçecek

Bir süredir sıcak seyreden havalar yarından itibaren değişmeye başlıyor. Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Bolu'nun kuzey kesimlerinde yarın öğleden sonra sağanak bekleniyor.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 17:30
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile yarın öğleden sonra Karadeniz bölgesinde yağmur uyarısı yaptı

Meteoroloji bas bas bağırıyor. Yarın öğleden sonra başlayacak bu illeri vurup geçecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 15.00 itibarıyla Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Bolu'nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

SEL, SU BASKINI, DOLU UYARISI

Gece yarısı sona ereceği değerlendirilen kuvvetli yağıştan kaynaklı sel ve su baskını ile yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


BÖLGELERİMİZDE BUGÜKÜ HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Az bulutlu

ARTVİN °C, 26°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C
Az bulutlu

KARS °C, 22°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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