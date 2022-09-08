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Türkiye bir haftada iki mevsimi yaşayacak. Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının artacağı ve hafta sonu güneşli bir havanın ülke geneline hakim olması bekleniyor. Ancak Pazartesi günüden sonra Rusya'dan gelen soğuk havanın etkisiyle hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşecek.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 10:39
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 10:57
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Hafta sonu hava durumu nasıl olacak: Bir haftada iki mevsim yaşandı

Türkiye bir haftada iki mevsimi yaşayacak. Meteoroloji uyardı
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Ülkenin genelinde etkisini sürdüren serin ve yağışlı havanın cuma gününden itibaren etkisini kaybedeceği açıklandı.

Hafta sonunda sıcaklıkların yükseleceği, rüzgarın hafifleyeceği belirtildi. Sıcak havanın "Yaz yeniden geldi" dedirteceği belirtildi.

3 gün sürecek sıcak havanın ardından Rusya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla serin havaların etkisin altına girileceği ifade edildi.

Cuma'dan başlayıp Çarşamba gününe kadar sürmüş olan günlerde hem yaz hem de kış yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

06.00 - 09.00 hissedilen sıcaklık 22 derece

09.00 - 12.00 hissedilen sıcaklık 25 derece

12.00 - 15.00 hissedilen sıcaklık 28 derece

15.00 - 18.00 hissedilen sıcaklık 24 derece

18.00 - 21.00 hissedilen sıcaklık 22 derece

21.00 - 24.00 hissedilen sıcaklık 21 derece

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren artmaya mevsim normalleri seviyesine gelmesi bekleniyor. İstanbul'da hafta sonu güneşli bir hava beklenirken en yüksek sıcaklık da 31 derece olacak.

9 EYLÜL CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

10 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

11 EYLÜL PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

12 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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