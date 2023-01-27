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Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi: Evden çıkarken hesabınızı çok iyi yapın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelecek haftanın hava tahmin raporu paylaşıldı. Gelen yeni verilere göre, pek çok ilde sağanak yağış bekleniyor.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 03:10
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Meteoroloji uyardı: Evden çıkarken hesabınızı çok iyi yapın...

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi: Evden çıkarken hesabınızı çok iyi yapın...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahminlerini duyurdu.

Öğle saatlerinden sonra batısından başlayarak Antalya’da kuvvetli, merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, metrekareye 51- 100 kg, akşam saatlerinden itibaren Burdur’un doğusu ile Isparta’nın güneyinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi! Bir anda bastıracak: Evden çıkarken hesabınızı çok iyi yapın... Bugün hava nasıl olacak? - Resim: 12

AKDENİZ’DE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Akdeniz Bölgesi’nde yağışların 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgâr ve fırtına, dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi! Bir anda bastıracak: Evden çıkarken hesabınızı çok iyi yapın... Bugün hava nasıl olacak? - Resim: 11

EGE BÖLGESİ VE BATI AKDENİZ İÇİN FIRTINA UYARI GELDİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Kıyı Ege’de, yarın zamanla İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, ile Batı Karadeniz’in batısının iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yer yer saatte 70 km hızla, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli fırtına (90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi! Bir anda bastıracak: Evden çıkarken hesabınızı çok iyi yapın... Bugün hava nasıl olacak? - Resim: 10

ETKİSİNİ CUMARTESİ GÜNÜ KAYBEDECEK

Batı Akdeniz'de rüzgârın, yarın sabah saatlerden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir.

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi! Bir anda bastıracak: Evden çıkarken hesabınızı çok iyi yapın... Bugün hava nasıl olacak? - Resim: 9

BATIDA SAĞANAK DEVAM EDECEK

Öte yandan son hava raporuna göre, yurdun batısında cuma günü ve hafta sonu da sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi! Bir anda bastıracak: Evden çıkarken hesabınızı çok iyi yapın... Bugün hava nasıl olacak? - Resim: 8

SICAKLIKLAR BİR ANDA DÜŞECEK

Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci de, pazar gününden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 5-6 derece düşeceğini, bazı bölgelerde yarından itibaren kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Özdemirci, gelecek haftanın hava tahminlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Özdemirci yaptığı son açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Özdemirci, "Pazar gününden itibaren hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak, mevsim normalleri civarına düşecek. Sıcaklıklar yurt genelinde 5-6 derecelik azalış gösterecek” dedi.

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi! Bir anda bastıracak: Evden çıkarken hesabınızı çok iyi yapın... Bugün hava nasıl olacak? - Resim: 7

Özdemirci, metrekareye düşen yağış miktarları konusunda da şu uyarılarda bulundu:

"Yarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Akdeniz Bölgesi, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Malatya çevrelerinde yağış beklentimiz var. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Yarın özellikle ülkemizin güney ve batı kesimlerinde lodos etkili olacak. Yağışların yarın Marmara'nın batısında, Ege'nin güney ve kıyı kesimlerinde ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olmasını bekliyoruz.

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi! Bir anda bastıracak: Evden çıkarken hesabınızı çok iyi yapın... Bugün hava nasıl olacak? - Resim: 6

Marmara'nın batısı, Ege'nin güney ve kıyı kesimleri ve Batı Akdeniz'de 20 ila 50 kilogram civarında yağış beklentimiz var. Bir de il bazında daha aşırı kuvvetli ve aşırı yağış alacak illerimiz var. İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya çevrelerinde 50 kilogramın üzerinde yağış beklentimiz var. Bu nedenle özellikle sel, su baskını, rüzgarla birlikte ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz."

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi! Bir anda bastıracak: Evden çıkarken hesabınızı çok iyi yapın... Bugün hava nasıl olacak? - Resim: 5

"YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK"

Yağışların yarın yurdun güney ve batısında, cumartesi günü de yurt genelinde görüleceğini belirten Özdemirci, pazar günü batı bölgelerde yağışların etkisini biraz yitireceğini aktardı. Özdemirci, "Pazar günü yağışlar, Ege Bölgesi'nde, İç Anadolu'nun güneybatısında, Marmara'nın batısında görünmüyor ama diğer yerlerde yine yağışlı hava etkisini sürdürecek." dedi.

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi! Bir anda bastıracak: Evden çıkarken hesabınızı çok iyi yapın... Bugün hava nasıl olacak? - Resim: 4

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Özdemirci, cuma günü kar beklenmediğini belirterek, "Cumartesi için yurdun genelinde yağış bekliyoruz, yağmur ve sağanak şeklinde. Özellikle batı bölgelerin iç kesimlerinde ve yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışını göreceğiz. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışları görülecek. Özellikle doğu bölgelerimizde ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pazar ve pazartesi günü için kar yağışı örtü bırakacak." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi! Bir anda bastıracak: Evden çıkarken hesabınızı çok iyi yapın... Bugün hava nasıl olacak? - Resim: 3

Üç büyük ilin yağış durumlarına ilişkin de Özdemirci, şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da ve Ankara'nın iç kesimlerinde kar yağışı beklenmiyor. İstanbul, 3-4 gün boyunca yağışlı ama genellikle yağışlar yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Ankara'da yarın ve cumartesi için yağışlar yağmur şeklinde olacak

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi! Bir anda bastıracak: Evden çıkarken hesabınızı çok iyi yapın... Bugün hava nasıl olacak? - Resim: 2

Pazar günü karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışı görme ihtimalimiz var. Pazartesi günü Ankara'da yağışlar kesiliyor. İzmir'de ise yarın özellikle aşırı ve çok kuvvetli yağmur var. Vatandaşlarımız, yağışa karşı dikkatli olsun. Yine cumartesi günü için de sağanak bekleniyor.”

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi! Bir anda bastıracak: Evden çıkarken hesabınızı çok iyi yapın... Bugün hava nasıl olacak? - Resim: 1

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