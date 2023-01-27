27 Ocak 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Havalimanını su bastı. Havası gitti limanı kaldı

Havalimanını su bastı. Havası gitti limanı kaldı

Yeni Zelanda'nın en büyük şehri Auckland sağanak yağmura teslim oldu. Şehri vuran yağmurun etkisiyle Auckland havaalanı su altında kaldı ve yolcular da o anları videoya aldı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 18:30
Takip Et

Sağanak yağış havalimanını adeta limana çevirdi

Havalimanını su bastı. Havası gitti limanı kaldı
+
Aa
-

Yoğun yağışların hayatı zorlaştırdığı ülkelerden biri de Yeni Zelanda oldu. Zelanda'nın en büyük şehri Auckland geçen akşam başlayan yağışlarla birlikte sele teslim oldu.

Auckland Belediye Başkanı Wayne Brown, sel tehlikesine dair duyuruyu Cuma gecesi şehir genelinde toplu tahliyeler meydana gelirken yaptı.

Brown yaptığı açıklamada, "Bu beyan, bu akşamki şiddetli hava olayının neden olduğu hasarın, yer değiştirmenin ve aksamanın boyutunu yansıtıyor ve acil servislerin ve müdahale kuruluşlarının, etkilenen Aucklandlılara yardım etmek için kaynakları kullanmasına ve ek yetkiler yürürlüğe koymasına olanak tanıyor" dedi.

"Bölge, kayma ve su baskını raporlarıyla birlikte sel ve sağanak yağmur nedeniyle yaygın hasar gördü.

"Altyapı ve acil servisler benzer şekilde fırtınanın etkilerinden bunaldı."

UÇUŞLAR ERTELENDİ

Auckland'a uçuşlar sert hava koşulları nedeniyle ertelendi veya iptal edildi.

Havaalanı Twitter'da "Auckland Havaalanı terminalleri ve karayolu (sic) şu anda yaygın selden etkileniyor" dedi.

"İnsanların şu anda dış hatlar terminaline seyahat etmemesini rica ediyoruz."

Ayrı bir tweet'te Auckland Havalimanı, iniş yapan bir uçağın pist aydınlatmasına zarar vermesinin ardından pist operasyonlarının azaltıldığını söyledi.

HAVALİMANINDA YOLCULAR SUDA BEKLİYOR

Uçuşların ertelenmesi ve iptal edilmesi nedeniyle yolcular Auckland Havalimanı'nda mahsur kaldı.  Auckland Acil Durum Yönetimi, şehrin kuzey, kuzeybatı ve batı bölgelerinin önemli sel baskınlarından etkilendiğini ve koşulların daha da kötüleşmesinin beklendiğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
1
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
2
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
3
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
4
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
5
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
6
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Selda Bağcan Kuran yakan şerefsizlere bakın ne dedi. Helal olsun Selda Bağcan'a
7
﻿Selda Bağcan Kuran yakan şerefsizlere bakın ne dedi. Helal olsun Selda Bağcan'a
﻿Selda Bağcan Kuran yakan şerefsizlere bakın ne dedi. Helal olsun Selda Bağcan'a
﻿Burdur’da trafik kazası
﻿Burdur’da trafik kazası
﻿Burdur’da trafik kazası
﻿Operasyonda 114 kilogram kokain ele geçirildi
﻿Operasyonda 114 kilogram kokain ele geçirildi
﻿Operasyonda 114 kilogram kokain ele geçirildi
﻿Rize'de kamyonlarla kar sevkiyatı
﻿Rize'de kamyonlarla kar sevkiyatı
﻿Rize'de kamyonlarla kar sevkiyatı
﻿Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ziyarete açıldı 
﻿Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ziyarete açıldı 
﻿Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ziyarete açıldı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.