Havalimanını su bastı. Havası gitti limanı kaldı

Yoğun yağışların hayatı zorlaştırdığı ülkelerden biri de Yeni Zelanda oldu. Zelanda'nın en büyük şehri Auckland geçen akşam başlayan yağışlarla birlikte sele teslim oldu.

Auckland Belediye Başkanı Wayne Brown, sel tehlikesine dair duyuruyu Cuma gecesi şehir genelinde toplu tahliyeler meydana gelirken yaptı.

Brown yaptığı açıklamada, "Bu beyan, bu akşamki şiddetli hava olayının neden olduğu hasarın, yer değiştirmenin ve aksamanın boyutunu yansıtıyor ve acil servislerin ve müdahale kuruluşlarının, etkilenen Aucklandlılara yardım etmek için kaynakları kullanmasına ve ek yetkiler yürürlüğe koymasına olanak tanıyor" dedi.

"Bölge, kayma ve su baskını raporlarıyla birlikte sel ve sağanak yağmur nedeniyle yaygın hasar gördü.

"Altyapı ve acil servisler benzer şekilde fırtınanın etkilerinden bunaldı."

UÇUŞLAR ERTELENDİ

Auckland'a uçuşlar sert hava koşulları nedeniyle ertelendi veya iptal edildi.

Havaalanı Twitter'da "Auckland Havaalanı terminalleri ve karayolu (sic) şu anda yaygın selden etkileniyor" dedi.

"İnsanların şu anda dış hatlar terminaline seyahat etmemesini rica ediyoruz."

Ayrı bir tweet'te Auckland Havalimanı, iniş yapan bir uçağın pist aydınlatmasına zarar vermesinin ardından pist operasyonlarının azaltıldığını söyledi.

HAVALİMANINDA YOLCULAR SUDA BEKLİYOR

Uçuşların ertelenmesi ve iptal edilmesi nedeniyle yolcular Auckland Havalimanı'nda mahsur kaldı. Auckland Acil Durum Yönetimi, şehrin kuzey, kuzeybatı ve batı bölgelerinin önemli sel baskınlarından etkilendiğini ve koşulların daha da kötüleşmesinin beklendiğini söyledi.