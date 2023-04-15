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Meteoroloji uyardı: Geliyor gelmekte olan. Havalar ısındı diye sevinme

Hava sıcaklığı ülkenin büyük bölümünde artarken, Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu geldi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 10:02
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Meteoroloji uyardı: Geliyor gelmekte olan

Meteoroloji uyardı: Geliyor gelmekte olan. Havalar ısındı diye sevinme
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Buna göre Marmara, Karadeniz ve Ege'nin bir bölümü için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İKİ BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

İZMİR: 23, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu.

BURSA: 22, Parçalı bulutlu.

EDİRNE: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

MANİSA: 23, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

ADANA: 26, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 20, Parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 24, Parçalı ve az bulutlu.

K.MARAŞ: 23, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

KONYA: 22, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

SAMSUN: 21, Parçalı bulutlu.

ARTVİN: 20, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 12, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 13, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 18, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 18, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 19, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 18, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 21, Az bulutlu ve açık.

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