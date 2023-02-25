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İki bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 17:11
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Meteorolojiden 2 bölge için fırtına uyarısı

İki bölge için fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Marmara'nın batısında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batısında, yarın sabah saatlerinden sonra ise kıyı Ege'de İzmir, Aydın ve Muğla'nın batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağı tahmin ediliyor.

SOBA ZEHİRLENMESİNE DİKKAT UYARISI

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. (AA)

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