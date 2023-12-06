Meteorolojiden 24 kent için alarm: Sağanak, kar, fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren batı bölgelerde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahminini duyurdu.

MGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde yarın görülecek karla karışık yağmurların yüksek kesimlerde kar yağışına döneceği belirtildi. Kıyı Ege içinse kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

MGM'den yapılan uyarılar şöyle:

- Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın (06.12.2023 Çarşamba) beklenen yağışların Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak, Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Bingöl ve Muş çevreleri ile Siirt'in batısında kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) yağmur ve sağanak, Van'ın güneyinin, Hakkari'nin kuzeyinin Bingöl'ün yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yüksek ve dağlık kesimlerde don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

- Yarın (06.12.2023 Çarşamba) beklenen yağışların Ağrı, Ardahan ve Kars çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Erzurum çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak kuvvetli yağışların zamanla gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

- İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale'nin Ege kıyıları ve Edremit Körfezi'nde yarın (06.12.2023 Çarşamba) yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

- Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğusunda (Elbistan, Nurhak, Çağlayancerit, Pazarcık) beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, bugün akşam saatlerinden itibaren yarın (06.12.2023 Çarşamba) sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2), gece ve sabah saatlerinde Malatya'nın dağlık ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Tunceli'nin yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ile dağlık ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.