İstanbul Valiliği saat vererek uyardı. Çok kuvvetli geliyor

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini paylaşarak yaptığı açıklamada İstanbul için fırtına uyarısında bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul Valiliği saat vererek uyardı. Çok kuvvetli geliyor

Günlerdir yağışlı havanın etkisi altında olan Marmara Bölgesi ve İstanbul için yeni bir uyarı yapıldı.

VALİLİK'TEN FIRTINA UYARISI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı uyarıda 6 ile 8 kuvvetinde fırtına uyarısı yaptı.

Valiliğin uyarısı şu şekilde:

"Meteoroloji'den alınan etkilere göre;

Marmara'da rüzgarın Cuma sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi belirgindir.

-Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

(8 - 14 Aralık 2023) Geniş mevsim normalleri etrafında seyreden hava sıcaklıklarının cuma ve cumartesi günleri batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri için düşeceği, ancak haftanın gidişinden batı kesimlerinde tekrar artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

valilik.webpBU GECEDEN İTİBAREN KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ile kuzey ilçeleri ağırlıklı olarak İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların zamanla 1000 m üzeri yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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SEL VE SU BASKINI UYARISI

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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