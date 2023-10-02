Meteoroloji’den ‘herkes tedbirli olsun’ diyerek açıkladı. 5 ili çok kuvvetli yağış vuracak

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 5 il için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde salı gününden itibaren sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.