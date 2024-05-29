"Roma" krizi sürüyor! İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt gecikmedi: "İsrafın kitabını yazdılar"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'na ilişkin imza törenine katılmak üzere 16 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret sırasında yapılan belediye harcamaları, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Seyahatin finansmanı ve bütçe kullanımı konusunda şeffaflık talepleri gündeme geldi.

ERDOĞAN'DAN 'SEYAHAT' TEPKİSİ

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği açıklamalarla isim vermeden İmamoğlu'nun seyahatine tepki göstererek "Milletin cebinden basın mensuplarına Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu konuda atanmış veya seçilmiş fark etmeksizin tüm makam sahipleri daha hassas davranmalı kamu malına özen göstermelidir" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: "8 UÇAK KULLANIYORSUN"

TV100'de gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi üzerine "Cumhurbaşkanı mı bana kamu parasını korumayı öğretecek? Almanya Cumhurbaşkanı bile bir uçak kullanıyor sen sekiz uçak kullanıyorsun bu ülkede. Dünyayı geziyorum. Yapılan atıl yatırımlar o yapılar... Saray vs. şimdi bunlara girmek istemiyorum. Ne büyük israf. İsrafın daniskasını saatlerce anlatırım. İstanbulumuzun en itibarlı spor organizasyonlarından birisini belki de birincisini kazandırmak adına attığımız adımı, bir günlüğüne ağırlıklı spor gazetecileri olmak üzere, imza anını yaşatmak ve onların daha iyi bunu anlatması için Roma'ya gittik, imzamızı attık geri döndük" dedi.

'İSRAFIN KİTABINI YAZDILAR'

Sözlerine devam eden İmamoğlu, "Biz israfı engellemeseydik onların başlatıp bir tanesini bile yürütemedikleri 10 metronun 10'unu da yapamazdık. İsrafı engellediğimiz için yaptık. Yani israfın kitabını yazdılar" ifadelerini kullandı.

"AK Partili belediye başkanlarına şunu söylüyorum 'umarım ilçenizin gelmiş geçmiş en başarılı 5 yılını yaşatırsınız'. Her belediye başkanı en başarılı 5 yılını yaşasın, Bu şehirli kazanacak. İBB de bunda kazançlı çıkacak. Ben yol arkadaşımı rakip olsun diye destekliyorsam halka hizmeti daha iyi yapsın diye destekliyorum."

O GÜN HATALAR YAPTIK

"Her şey bir etken. Ekonomi de bir etken. 2023 ile 2024 seçimleri arasında 10 ay fark var. 2023'te daha kötü bir ekonomi vardı. Depremi yaşamış, moral motivasyonu sıfır. Tek başına ekonomi yetseydi o gün de kazanabilirdik ama o gün hatalar yaptık.

2024'e doğru doğruları inşa ederek kazandık. 2024 seçiminin kahramanı millettir, milletir vicdanıdır. 2024'te bize oy verilebilecek zemini oluşturduk. Biz değişimi yaptık. Zemini oluşturduk, vatandaş bize oy verdi. Seçimin kahramanı vatandaştır. 2024 seçiminde de bize oy verebilecek bir kısım seçmen sandığa gitmedi. Bizim aldığımız oy biraz daha yüksek olabilirdi.”