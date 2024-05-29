İzmir açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, geçtiğimiz gece yarısı Çeşme açıklarında yaşanan bir olay üzerine derhal müdahalede bulundu. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı 01.20 sularında, Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen iki can salında 32 düzensiz göçmen, aralarında 15 çocuğun da bulunduğu bir grup, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Ayrıca, yasadışı yollardan yurtdışına çıkmak isteyen bir kişi de gözaltına alındı.

Aynı günün sabah saatlerinde, Urla ilçesi yakınlarında başka bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Motor arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun yardım çağrısına yanıt veren ekipler, 08.40'ta olay yerine ulaştı. Aralarında dört çocuğun da olduğu 12 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından güvenli bir şekilde kurtarılarak karaya çıkarıldı. Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.