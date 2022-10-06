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Son dakika haberi: Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atandı

Son dakika haberi: Lefkoşa Büyükelçiliği'ne eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu atandı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 14:43
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Metin Feyzioğlu Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atandı

Son dakika haberi: Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atandı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği görevi Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar'a verildi.  Lefkoşa Büyükelçiliği'ne Metin Feyzioğlu atandı.

METİN FEYZİOĞLU KİMDİR?
1969 yılında İstanbul'da doğan Feyzioğlu, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2005 yılında profesör olan Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 26 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen 32. olağan genel kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak Türkiye Barolar Birliğinin sekizinci başkanı olarak seçildi. Feyzioğlu, 5 Aralık 2021'de düzenlenen TBB 36. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık yarışını Erinç Sağkan'a kaybetmişti.

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Mehmet ATA
6.10.2022 16:07
Büyle insanlar her makama gelir. dün nerdeydin bu gün neredesin şaşırdım ama olur  
 
TC Bursa
6.10.2022 15:57
Allah kimseyi bunlar gibi yapmasın inşallah.  
 
Bülent
6.10.2022 15:50
Bu ülkede herşey olunur rezil olunmaz  
 
TÜM YORUMLAR (33)
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