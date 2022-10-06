Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi

Türkiye vatandaşları bugün çok ilginç bir güne uyandı. Zafer Arapkirli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda adeta Türkiye gündemine ayna tuttu.

Bugün yaşanan onca trajikomik gelişmenin ardından Cübbeli Ahmet'in de UNESCO Kültür Ataşesi olmasının an meselesi olduğunu söyledi

İÇİMİZDEKİ İNGİLİZLER AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI

İstanbul'un düşman işgalinden kurtarıldığı gün, AKP'li Pendik Belediyesi, İstanbul'u İngilizlere teslim edip önlerinde selam duran Vahdettin'in adını verdi.

FEYZİOĞLU ÖDÜLÜNÜ ALDI

Önceleri muhalif olan eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyizoğlu da daha sonradan AKP'ye yanlamasıyla kendinden söz etmişti.

KKTC Lefkoşa Büyükelçiliği’neyse AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sonradan verdiği desteklerle tartışmalara neden olan Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) eski başkanı Metin Feyzioğlu atandı.

ALİŞAN SOYLU'YLA PROGRAM YAPTI

Saray'ın yemeklerinden ve davetlerinden eksik olmayan Alişan da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bir program gerçekleştirdi.

TRT 1'de yayınlanan "Alişan ile Hayata Gülümse" programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele hakkında yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki bir ay içinde başka bir operasyon yapacağız. Türkiye bunu ilk kez duyacak" dedi.

Yaşanan bu gelişmelerle Türkiye adeta bir Zaytung haberine dönüştü.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arapkirli, yaşanan bütün bu gelişmelerin ardından, Cübbeli Ahmet'in de UNESCO Kültür Ataşesi olmasının an meselesi olduğunu söyledi.