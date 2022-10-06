Son dakika haberi: Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan aynı masada bir arada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 AB üyesi ve 17 davetli ülkeyle beraber ilk kez toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Prag'a gitti.

Erdoğan'ın Prag'a yaptığı ziyarette Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katıldığı bir görüşme gerçekleştirdi.

O anlar ise kameralara yansıdı:



