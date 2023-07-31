Metro ve tramvay çalışanları grevde. Vatandaşlar zor durumda

İzmir'de Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikasına üye metro ve tramvay çalışanları, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine greve gitti.

KAYNAK: AA
Metro ve tramvay çalışanları grevde. Vatandaşlar zor durumda

İzmir Metro AŞ adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 çalışanı ilgilendiren TİS görüşmelerinden sonuç alınamadı.

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hamdullah Giral, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Haklı taleplerimize karşılık bulamadığımızdan daha önce aldığımız grev kararımızı bu saatten sonra uygulamaya koyuyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Giral, grev kararı alınsa da işçilerin emeği için görüşmelere her zaman açık olduklarını belirterek, "Bizi bu grev kararını uygulamaya koymaya zorlayanlar, zorda bırakanlar artık düşünsün. Kapımız açık bekliyoruz. Bu saatten sonra iş yerlerine kimse girmeyecek. Gün boyunca buradayız. Hep beraber halaylarla, alkışlarla grev ilanlarımızı iş yerlerine asıyoruz" diye konuştu.

Daha sonra işçiler, binaya "Bu iş yerinde grev vardır" pankartı astı.

Tarafların, refah payları ve enflasyon farklarını da içeren 11 maddede anlaşamadığı öğrenildi.

Öte yandan sabahın erken saatlerinde metro ve tramvayı kullanmak isteyen vatandaşlar, duraklarda bekleyip belediye otobüsleriyle iş yerlerine gitmeye çalıştı.

Vatandaşlardan Mehmet Kaymaz duruma tepki göstererek, "Saat 05.00'te işe gidiyoruz ama metro yok. Taksi bulacağız da işe gideceğiz. Burada kaç kişi rezil oldu" dedi.

Grev nedeniyle bugün işe gidemeyeceğini aktaran Mümin Öztürk de grevin bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.

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