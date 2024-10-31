Metrobüs kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. İstenen cezalar belli oldu

Hazırlanan iddianamede 5 tutuklu sanığın ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Küçükçekmece’de 29 Ağustos tarihinde bir metrobüsün karşı yönden gelen metrobüse çarpması sonucu 1 kişinin hayatın kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 1 kişi maktul, 32 kişi müşteki, 5 kişi ise şüpheli sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, 29 Ağustos 2024 tarihinde Sefaköy metrobüs durağı yakınlarında Beylikdüzü istikametine seyir halindeki 34 TR 6183 plakalı metrobüsü kullanan Düzgün Murat Çetin'in yol yapım çalışması nedeniye geçici olarak trafik akışının sağlanması amacıyla E-5 karayolu üzerinde dubalarla işaretli olarak verilen bypass yol girişini kaçırdığı aktarıldı.

Çetin’in metrobüs trafiğine kapalı yolda seyrine devam ederken park halinde bulunan ve sürücü koltuğunda İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezi saha amiri Şafak Yıldız ve ön yolcu koltuğunda Zafer Ömür'ün bulunduğu 34 DFL 305 plakalı aracı gördüğü belirtildi. Çetin’in aracı görmesi üzerine panikleyerek çarpmamak için manevra yaptığı sırada Söğütlüçeşme istikametine seyretmekte olan Emrah Yıldırım idaresindeki 34 TN 2764 plakalı metrobüse çarptığı ifade edilen iddianamedede, kazada Ferhat Uçar'ın hayatını kaybetti, birçok vatandaşın yaralandığı aktarıldı.

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Olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan sürücü Düzgün Murat Çetin'in yola gereken dikkati ve özeni göstermediği, hızlı, dikkatsiz ve kontrolsüz seyrettiği, yolun sol şeridinde yapılan çalışmadan dolayı yapılan işaretleme ve kapatılan şeridi görmeyerek dubalarla yönlendirilen yolu son anda fark edip ani olarak sağa manevra yaptığı ve Emrah Yıldırım yönetimindeki metrobüse çarparak ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazasının meydana gelmesine sebep olduğu belirtildi. Sürücü Emrah Yıldırım’ın ise kendi yön ve şeridinde kurallara uygun olarak seyri esnasında karşı yönden gelen ve şeridine ani ve hatalı olarak manevra yaparak, aracının sağ yan kısımlarına çarpmasına karşı alabileceği herhangi bir tedbiri olmadığından kusurlu görülmediği açıklandı.

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Metrobüs yolu yapım çalışmasını yürüten inşaat firmasının şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı ve proje müdürü Niyazi Baştürk'ün İBB Başkanlığı'nın bakım ve sorumluluğu altındaki yolda çalışma yaparken gerekli ve yeterli tedbirler ile işaretlemeleri yapması, işaretleme ve işaretleme başlangıcına ışıklı ikaz cihazı koyması gerekirken bu hususlara yeterince uymadığı, gerekli ve yeterli trafik işaretlemelerini yapmadığı anlaşıldığından tali kusurlu oldukları belirtildi.

Şafak Yıldız'ın İBB'de saha amiri olarak görevli olduğu esnada kaza mahallindeki göreve başlamadan önce alınan tedbirleri ve işaretlemeleri kontrol edip, eksik olan hususlar varsa gerekli güvenlik önlemleri alarak görevine başlaması gerekirken, bu hususlara yeterince uymadığı, kapalı olan şeride işaretleme ve bariyer ile gerekli güvenlik tedbirlerini almadan tedbirsiz olarak, rekortman (baypas) koluna çok yakın mesafede durakladığı, güvenli mesafede durmadığı, sorumlu olduğu bölgede gerekli denetimleri yerine getirmede ihmalinin olduğu belirtilerek tali kusurlu olduğu ifade edildi.

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İBB'de denetim amiri olarak çalışan Hüseyin Pazarlı ise bilirkişi raporunda bakım sorumluluğu altındaki yolda çalışma yaptırdığı şirketin çalışması esnasında trafik güvenliğiyle ilgili gerekli ve yeterli tedbirleri alıp almadığını kontrol etmesi, eksiklerin giderilmesini sağlaması gerekirken, bu hususlara uymada gereken dikkat ve özeni göstermediği, gerekli denetimlerini yerine getirmede ihmali olduğu anlaşıldığından tali kusurlu bulundu.

İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü Murat Er, Müdür Yardımcısı Burak Alp ve Ahmet Yıldırım'ın yüklenici firmanın yol yapımı sırasında trafik güvenliğiyle ilgili gerekli yeterli tedbirleri alıp almadığını kontrol ve denetlemesinde ihmallerinin olması sebebiyle üst derece tali kusurlu oldukları belirtildi. İddianamede 3 şüphelinin memur olmaları nedeniyle haklarındaki ayrı bir soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

İddianamede Ferhat Uçar'ın otopsi raporuna da yer verildi. Raporda, maktulün iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği anlatıldı.

Metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) denetim amiri olarak görevli olan Hüseyin Pazarlı, İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezi saha amiri Şafak Yıldız, metrobüs yolunda çalışma yapan inşaat firmasının şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı ve proje müdürü Niyazi Baştürk'ün ayrı ayrı ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.