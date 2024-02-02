Metrobüste nasıl oturarak yolculuk yapılır? Uzun süre ayakta kalmanın zararları…

Metrobüste oturmanın püf noktaları açıklandı. Peki, metrobüste rahat bir yolculuk için ne yapmalı? İşte merak edilenler…
Metrobüslerde milyonlarca insanın hayali olan oturarak seyahat etmek imkansız değil.
İşte ayakta durmaktan kurtulmanın yolları...
METROBÜSTE KONFORLU BİR YOLCULUK İÇİN İŞİNİZE GELECEK BAZI TAVSİYELER
Kapı Yerini Tahmin Edin:
Metrobüs durağında beklerken, kapının nerede açılacağını kestirmek önemlidir. Bir önceki metrobüsün nerede durduğuna göre yerinizi belirleyin ve farklı tipler için konumunuzu biraz değiştirin.
Ters Tarafa Kısa Bir Seyahat Yapın:
Eğer durak çok kalabalıksa, ters tarafa bir durak gidip oradan metrobüse atlamak, daha konforlu bir yolculuk için iyi bir taktik olabilir.
Boş Metrobüs Zamanlarını Bilin:
Bazı duraklardan belli saatlerde boş metrobüslerin çıktığını bilmek, konforlu bir yolculuk için yararlı olacaktır.
Körük Alanında Durun:
Metrobüsün içindeyken, körük alanı genellikle en rahat durulan yerdir. Eğer mümkünse bu alanda yer kapmaya çalışın.
Kalabalık Metrobüsten İnerek Arkasından Geleni Yakalayın:
Eğer metrobüs çok kalabalıksa, arkasından gelen daha boş bir metrobüse geçmek iyi bir seçenek olabilir.
Çantanızı Kucağınızda Tutun:
Güvenlik ve konfor için, çantanızı sırtınızda değil, kucağınızda tutun.
İnecek Olanları İzleyin:
Oturacak yer bulmak için, inecek olan yolcuların beden dilini izleyin ve uygun bir zamanlama ile hareket edin.
UZUN SÜRE AYAKTA DURMANIN ZARARLARI…
6-8 saat sabit ayakta kalmak ayak ve bacakta şişmeye neden olabilir
Yeterli dinlenememe varis sorunlarına sebep olabilir
Topuk dikeni de ortaya çıkabilir
Mevsime göre ayakkabı
Silikon tabanlık ağrıları hafifletmeye yardımcı olabilir
Ortalama 12 saat çalışanların korkulu rüyası; nasır
Ayak bakımında suyun ısısı önemli
Topuk çatlakları için nemlendirici
Naylon çorap yerine pamuklu çorap
Tırnakta ve ayaklarda şekil bozuklukları oluşabilir
Yanlış tırnak kesimi tırnakta batıklara yol açabilir