Metrobüste sağlıklı kalmanın yolları nelerdir

Metrobüste hijyen kuralları, toplu taşıma araçlarında sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyahat etmek için uyulması gereken bazı önlemlerdir. Bu kurallar, hem yolcuların hem de çalışanların koronavirüs ve diğer bulaşıcı hastalıklardan korunmasına yardımcı olur. Metrobüste hijyen kurallarından bazıları şunlar:

Metrobüse binmeden önce ve indikten sonra ellerinizi dezenfekte edin veya su ve sabunla yıkayın.

Metrobüste maske takın ve burnunuzu ve ağzınızı kapattığınızdan emin olun.

Metrobüste fiziki mesafenizi korumaya çalışın ve mümkünse ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’üne kadar olan araçları tercih edin.

Metrobüste yemek yemeyin, içecek içmeyin, sigara içmeyin ve çöp bırakmayın.

Metrobüste hapşırırken veya öksürürken tek kullanımlık mendil kullanın veya dirseğinizin iç kısmını kapatın.

Metrobüste ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtileriniz varsa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.