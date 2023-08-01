Metroda bir vatandaş Suriyelilere ateş püskürdü: Benim çoluğumun çocuğumun hakkını yemeyin ulan burada

İstanbul’da bir vatandaş Metronun içinde yolculuk halinde tost yiyen Suriyeli kaçaklara tepki gösterdi. “Burda böyle tost yiyorlar gidin memleketinizde yiyin. Benim memleketimde benim çoluğumun çocuğumun hakkını yemeyin gidin toprağınıza savaşın” diyerek yüksek sesle Metronun içerisindeki Suriyeli kaçaklara isyan etti.

“BENİM ÇOLUĞUMUN ÇOCUĞUMUN HAKKINI YEMEYİN GİDİN TOPRAĞINIZA SAVAŞIN”

Vatandaş Metrodaki sözlerine şu şekilde başladı:

“Burda böyle tost yiyorlar s*ktirin gidin memleketinizde yiyin. Benim memleketimde benim çoluğumun çocuğumun hakkını yemeyin. Gidin toprağınıza savaşın. Ananızı bacınızı kestiler siz geldiniz burada Nike Adidas giyiyorsunuz. Terbiyesizler karımıza kızımıza bacımıza bakıyorsunuz. Gidin Suriye’de savaşın” dedi.

Olay sonrası Suriyeli bir kaçak, vatandaşın yanına gelip noldu? diye sorunca vatandaş; “Suriye diye bağırıyorum g*vata bağırıyorum. Benim çoluğumun çocuğumun hakkını yeme lan burda güzel güzel gezinme." Diyerek Suriyeli kaçağa tepki gösterdi.

Vatandaşın gösterdiği tepki cep telefonu kameralarına yansıyınca sosyal medyanın gündemine oturdu.