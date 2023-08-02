Suriyeli video çekip Türklere küfür etti. Tehditler savurdu

Suriyeli sığınmacının "Biz olmasak ekmek parası bulamazsınız, hiçbir şey yapamazsınız" diyerek tehditler savurduğu sözler tepkilere sebep oldu.

Suriyeli video çekip Türklere küfür etti. Tehditler savurdu

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası, Türkiye’yi yabancılar için cazibe merkezi haline getirdi.

Artık ülkesine dönmek istemeyen ve çoğunlukla kaçak olarak çalışan sığınmacılar ise, güç aldıkları siyasilerin geçmiş söylemleri sayesinde Türk halkını tehdit etmeye devam ediyor.

Sosyal medya paylaşılan bir videoda, Suriyeli sığınmacının söyledikleri tepkilere neden oldu. Araç içerisinden çektiği videoda Türk halkına açık küfür eden sığınmacı, tehditte bulundu.

Suriyeli sığınmacı, ‘‘biz burada olmasak siz ekmek parası bulamazsınız, ekmek paranızı bizler çıkarıyoruz size. Binalar, inşaat hepsi bizde. Biz burada olmasak siz hiçbir şey yapamazsınız’’ dedi.

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