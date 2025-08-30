‘Metruk Adam’dan zirvede başlangıç

18-24 Ağustos haftasında dijital platformlarda haftanın en çok izlenen dizileri ve filmleri açıklandı.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde ‘Wednesday’ ikinci sezonuyla zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde, Mert Ramazan Demir’in başrolünde yer aldığı orijinal film ‘Metruk Adam’ ilk haftasında liderliğe yükseldi. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ‘Güzelleştiğim O Yaz’ bir haftalık aranın ardından yeniden zirveye yerleşti. Film kategorisinde ise, Melisa Aslı Pamuk, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Müjde Uzman, Yurdaer Okur ve Şebnem Sönmez gibi isimlerin rol aldığı ‘Kadınlara Mahsus’ ilk haftasında birinciliğe yerleşti.

Disney Plus’ın televizyon kategorisinde ‘Alien: Earth’ ikinci haftasında da zirvedeki yerini korudu. Film kategorisindeyse, sinemalarda 350 binden fazla seyirciye ulaşan ‘Zootropolis: Hayvanlar Şehri’ liderliğini devam ettirdi.

Emir Can İğrek’ten Selami Şahin sürprizi

Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden, unutulmaz bestelerin sahibi Selami Şahin’in birbirinden özel eserleri ‘Selami Şahin Şarkıları’ serisinin üçüncü albümünde yeniden hayat buldu.

Müzik dünyasının güçlü isimlerini bir araya getiren albüm, genç kuşağın en güçlü seslerinden Emir Can İğrek ile açıldı. Albümün ilk şarkısı ‘Ayrılmayalım’, İğrek’in kendine has yorumu ve modern dokunuşuyla yayınlandı. Lider Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunulan şarkının sözleri ve müziği Selami Şahin, düzenlemesi Yiğit Avcı imzası taşıyor. Şarkının klibini Samet Eruzun ve Ümit Şahin çekmiş.

Müziğin kuşaklar ötesine geçen bir köprü olduğunun en güzel kanıtı olan ‘Selami Şahin Şarkıları 3’ albümünün çıkışı şarkısı ‘Ayrılmayalım’ı keyifle dinledim.

Aşk ve siyasetin komik çatışması

Merve Sevi ve Barbaros Uzunöner, ‘Boşanma Teklifi’yle sahneye alışılmadık bir komediyle geliyor. Uzunöner’in, daha önce değinilmemiş bir konuyu ele aldığı bu yeni oyun, izleyicileri kahkahaya boğacak.

İktidar partisini destekleyen bir adam ile muhalif bir kadının ilişkisini anlatan oyun, Türkiye’nin gündelik hayatından kesitler sunuyor. Oyun, ilk tanıştıkları andan itibaren sürekli tartışan, hatta düğünlerinde bile politik konular üzerine atışan bir çiftin hikâyesini konu alıyor. Hayatın içinden, tam da günümüz Türkiye’sini yansıtan bu diyaloglar, izleyicilere ayna tutarken eğlenceli anlar yaşatacak.

Oyunun yönetmenliğini ve yazarlığını üstlenen Barbaros Uzunöner’in kalemi bu aşk hikâyesini daha önce hiç işlenmemiş bir komedi anlayışıyla sahneye taşıyor. Oyun, alışılmışın dışında bir aşk-komedi deneyimi sunarken tiyatro severlere unutulmaz dakikalar yaşatacak.