Mevduat faizlerinde yıllar sonra bir ilk

Mevduat faizlerinde yıllar sonra bir ilk
Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'de finansal piyasalarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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Mevduat faizlerinde yıllar sonra bir ilk 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, mevduat faizlerinde brüt olarak en yüksek aylık reel getirinin %1,68 olduğunu açıkladı. Bu, son 5 yıl içinde faizlerde kaydedilen bir ilk olarak değerlendiriliyor.

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Mevduat faizlerinde yıllar sonra bir ilk 2

28 Haziran itibarıyla sona eren haftada 1-3 aylık bileşik TL mevduat faiz oranı %59,2'ye yükselmişti. TÜİK'in verilerine göre, finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına göre mevduat faizinde brüt olarak en yüksek aylık reel getiri Yİ-ÜFE ile %1,88, TÜFE ile ise %1,62 olarak gerçekleşti.

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Mevduat faizlerinde yıllar sonra bir ilk 3

Bu gelişme, yatırımcılar açısından mevduat faizlerinin reel olarak artış gösterdiği bir dönemi işaret ediyor. Bu durum, enflasyon karşısında yatırımcıların satın alma gücünü koruma potansiyeli olarak da değerlendiriliyor.

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Mevduat faizlerinde yıllar sonra bir ilk 4

5 YIL SONRA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Aralık 2022'den sonraki 18 ayın ilk defa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) baz alındığında pozitif reel getiri sağlandığı ve Haziran 2019'dan bu yana ilk kez %1'in üzerinde reel getiri elde edildiği belirtildi.

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Mevduat faizlerinde yıllar sonra bir ilk 5

Yatırım araçlarına göre değerlendirildiğinde, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) Yİ-ÜFE ile %0,87 reel getiri sağlarken; dolar %0,37, euro %0,77, BIST 100 endeksi %1,41 ve külçe altın %1,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdiği görüldü.

Ancak TÜFE ile indirgendiğinde durum değişiyor; DİBS %0,61 kazandırırken, dolar %0,63, euro %1,02, BIST 100 endeksi %1,66 ve külçe altın %1,78 oranlarında yatırımcısına kayıplar yaşattı.

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Mevduat faizlerinde yıllar sonra bir ilk 6

EN ÇOK KAYBETTİREN YATIRIM ARACI O OLDU

Üç aylık değerlendirmede BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile %8,73, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile %7,41 reel getiri sağlayarak yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan araç oldu. Aynı dönemde euro ise Yİ-ÜFE ile %5,98, TÜFE ile %7,12 kayıp yaşatarak en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

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Mevduat faizlerinde yıllar sonra bir ilk 7

Altı aylık değerlendirmede ise BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile %13,35, TÜFE ile %8,59 reel getiri sağlayarak yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan araç oldu. Aynı dönemde devlet iç borçlanma senetleri (DİBS), Yİ-ÜFE ile %10,89, TÜFE ile %14,63 kayıp yaşatarak en çok kaybettiren araç oldu.

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Mevduat faizlerinde yıllar sonra bir ilk 8

Yıllık bazda yapılan değerlendirmeye göre, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile %28,18, TÜFE ile %12,12 reel getiri sağlayarak yatırımcılarına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. Külçe altın Yİ-ÜFE ile %11,42 reel getiri elde ederken, dolar %6,65, euro %7,12, mevduat faizi (brüt) %19,55 ve DİBS %39,45 oranlarında yatırımcılarına kayıp yaşattı. TÜFE ile düzeltilmiş verilere göre ise külçe altın %2,55, dolar %18,35, euro %18,76, mevduat faizi (brüt) %29,63 ve DİBS %47,04 oranlarında yatırımcılarının değer kaybı yaşamasına neden oldu.

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Mevduat faizlerinde yıllar sonra bir ilk 9
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