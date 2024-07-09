Mevduat faizlerinde yıllar sonra bir ilk

Yıllık bazda yapılan değerlendirmeye göre, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile %28,18, TÜFE ile %12,12 reel getiri sağlayarak yatırımcılarına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. Külçe altın Yİ-ÜFE ile %11,42 reel getiri elde ederken, dolar %6,65, euro %7,12, mevduat faizi (brüt) %19,55 ve DİBS %39,45 oranlarında yatırımcılarına kayıp yaşattı. TÜFE ile düzeltilmiş verilere göre ise külçe altın %2,55, dolar %18,35, euro %18,76, mevduat faizi (brüt) %29,63 ve DİBS %47,04 oranlarında yatırımcılarının değer kaybı yaşamasına neden oldu.