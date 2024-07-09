Mevduat faizlerinde yıllar sonra bir ilk

EN ÇOK KAYBETTİREN YATIRIM ARACI O OLDU

Üç aylık değerlendirmede BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile %8,73, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile %7,41 reel getiri sağlayarak yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan araç oldu. Aynı dönemde euro ise Yİ-ÜFE ile %5,98, TÜFE ile %7,12 kayıp yaşatarak en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.